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بالصور.. إلهام عبد البديع تبدأ تحضيرات دراما رمضان

28 ديسمبر Ona الشرق الاوسط 0 33

[المحتوى من Ona]

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عيون
الهام عبد البديع وهيفاء وهبي

الهام عبد البديع وهيفاء وهبي

كتب: هاني صابر

تستأنف الفنانة الهام عبد البديع، قراءة دورها في مسلسلي”الزيبق” للنجم كريم عبد العزيز، و”طاقة القدر” للنجم حمادة هلال، المقرر أن تشارك بهما في دراما رمضان المقبل.

جاء ذلك عقب عودتها من لبنان، بعد حضور زفاف نجلة المنتج صادق الصباح.

وجمعها بحفل الزفاف عدة لقاءات مع النجوم أحمد السقا وهيفاء وهبي واحمد زاهر وعمرو يوسف والمخرج أحمد شفيق والمخرج احمد خالد موسي .

يذكر أن ، الهام عبد البديع تنتظر عرض مسلسلها الدرامي الجديد”ولاد تسعة”، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا ، والمقرر عرضه علي الشاشة الصغيرة خلال الأيام المقبلة.

 

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