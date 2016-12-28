دقيقة حدادًا على أرواح شهداء البطرسية ‎في اجتماع مجلس جامعة بني سويف

المراسل: محمد شعبان

بدأ مجلس جامعة بني سويف، جلسته رقم (141) المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة، بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح شهداء حادث الكنيسة البطرسية الإرهابي والدعاء بالشفاء االعاجل للمصابين .

وأكد رئيس جامعة بني سويف، خلال المجلس، أن الإرهاب الأسود يستهدف الوطن بنسيجه أقباط ومسلمين، مطالبًا بضرورة القصاص العادل لشهداء ومصابي هذا الحادث الغادر، مؤكدًا علي ضرورة تبني المبادرة التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشكيل اتحاد عالمي لمكافحة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وتقديم الدعم للدول التي تخوض حروبًا ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية مهما كانت مسمياتها.

وقال رئيس الجامعة، إن الحادث الإرهابي لا يمت بصلة لأي دين ويهدف مرتكبي هذه الأعمال إلى تقسيم الشعب المصري ولكن قوة وصلابة واتحاد الشعب ستستطيع أن تفشل تلك المؤامرات التي تحاك بالبلاد ولن تسمح تلك الأحداث في الإيقاع بنسيج الوطن الواحد.