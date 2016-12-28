حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 28/12/2016.. تخلص من الخمول

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز الرجال من أبناء هذا البرج بالعطاء وكذلك الحدس العالى.

برج الحوت على الصعيد المهني:

تتعامل مع عملك بشكل جيد، كما أن هناك فرصة تظهر اليوم من جديد، لها فائدة كبيرة على مستوى حياتك المهنية، عليك أن تكون واعٍ لذلك حتى تفوز بالفرصة.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

ضغوط عملك لها تأثير سيئ على علاقتك بشريك الحياة، إذ يصبح من الصعب البقاء فترة أطول معه وهو ما سيزعجه كثيرًا.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

معرض للإصابة بالبكتيريا بسبب عادات خاطئة تنتهجها، عليك أن تحافظ على نظافة يديك تحديدًا قبل تناول الوجبات وخصوصًا إذا كنت فى العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات، ولكن عليك أن تسيطر على هذا الخمول الذى يسيطر عليك اليوم، استدعى الطاقة الإيجابية التى تساعدك على إعادة التوازن إلى حياتك بشكل كبير.