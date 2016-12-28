لؤي: «أحببت زوجتي من أول نظرة.. وأتمنى أن أنجب 6 أطفال»‎

كتبت – إنجي لطفي

أذيعت أمس الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج “ضربة حظ” على قناة “الحياة”، حل فيها المطرب الشاب لؤي، ضيفًا على الاعلامية رزان مغربي، ليكشف الكثير من أسراره الشخصية والفنية.

بدأ لؤي الحلقة بغناء أغنية “بحبك “، مجيبًا عن سؤال حول مدي حظه في الحياة قائلا “أنا محظوظ جدًا الحمد لله .. لأني تزوجت ممن أحببتها” .

وكشف “لؤي”، أنه أحب الملحنة رشيدة سبع سنوات قبل الزواج وكان حبًا من النظرة الأولى، لافتًا الي أن الحظ حالفه في كثير من الأوقات خلال مشواره الفني، بداية من أغنية “آه ياعين ياليل” التي كانت ضربة حظه الأولى.

وقدم لؤي مجموعة من الأغنيات، كاشفًا عن أمنيته أن ينجب 6 أطفال، وأنه يحب أن يناديه أولاده “اسر وليمار” بـ”لؤي” من غير بابا ، وأن والده كان يطلب منه دائما أن يقول له تيسير لكنه كان يشعر بالحرج .

وأضاف، لؤي أنه تمني أن يكون ضابط مباحث لأنه يعشق التدقيق في التفاصيل جيدًا .