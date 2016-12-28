مباراة القمة.. محمد إبراهيم يقترب من المشاركة أساسياً أمام الأهلى

كتب عمرو جاب الله

اقترب محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، من المشاركة بشكل أساسى أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها غداً الخميس، فى الأسبوع الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث قال له الجهاز الأبيض، "خليك جاهز لأى موقف".

باسم مرسى يحسم مشاركة محمد إبراهيم

من المقرر أن يخضع باسم مرسى لاختبار طبى على هامش مران اليوم، لتحديد نسبة جاهزيته للمشاركة فى لقاء الغد من البداية، وإن كان اللاعب يؤكد أنه جاهز بنسبة مائة بالمائة، وفى حالة فشل باسم مرسى فى الاختبار الطبى سيدفع جهاز الزمالك بمحمد إبراهيم فى الخط الأمامى مع شيكابالا وأمامهما النيجيرى ستانلى.

محمد إبراهيم ورقة رابحة للزمالك

وفى حالة اجتياز باسم مرسى للاختبار الطبى سيدفع الجهاز الفنى للزمالك باللاعب وخلفه ستانلى وشيكابالا، على أن يكون محمد إبراهيم أحد الأوراق الرابحة التى سيدفع بها الجهاز الفنى خلال المباراة.

محمد إبراهيم الأكثر جاهزية بين لاعبى الزمالك

يعد محمد إبراهيم الأكثر جاهزية بين صناع اللعب فى الزمالك، حيث خاض المباراة الأخيرة أمام الشرقية، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع بالدورى، وصنع هدفاً لأسامة إبراهيم الظهير الأيمن الفريق والمقرر غيابه عن لقاء الغد بسبب الإيقاف.

يُذكر أن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة محمد حلمى، سيحسم تشكيلة الفريق بعد خوض مران اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن الاستعدادات الأخيرة للفريق الأبيض لمواجهة الأهلى.