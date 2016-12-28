تأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لـ4 من إخوان المنيا بتهمة التحريض على العنف

المنيا – حسن عبد الغفار

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين فاضل، بتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لـ4 من عناصر الإخوان حضوريا لكل منهم، فى أحداث تظاهر بمدينة المنيا.

وقال خالد الكومى محامى المتهمين، إن المحكمة أيدت أحكاما بالسجن المشدد 10 سنوات، على كل من: محمد صلاح الدين محمد، ومحمد شعبان طه عبد الكريم، وأحمد جلال خليفة، وعاصم ربيع حسن، حضوريا فى قضية إعادة إجراءاتهم بتهمة التظاهر والتحريض على العنف، والمشاركة فى مسيرات مناهضة للجيش والشرطة فى يوم 24 من شهر يناير 2014، وكان محكوما عليهم غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات فى شهر يونيو الماضى ضمن 16 متهما آخرين.

وعقب إصدار الحكم عليهم بعدة أيام تم القبض عليهم، وتمت إعادة إجراءات محاكمتهم، والتى أيدت الحكم اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات.