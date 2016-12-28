الاسكواش يشكو نقص دعم الوزارة قبل المشاركة ببطولة بريطانيا الدولية

كتب سليمان النقر

اشتكى مسئولو اتحاد الاسكواش من غموض الأوضاع بشأن الدعم المقرر من وزارة الرياضة للاتحادات الرياضية وقيمة النسب المحددة لتدعيم الألعاب المختلفة ونظام التقشف المزمع تطبيقه على الاتحادات امتثالا لقرار وزير الرياضة فى تخفيض الدعم المقرر للاتحادات، وذلك قبل مشاركة المنتخب الوطنى للناشئين فى بطولة بريطانيا الدولية المفتوحة بداية يناير المقبل.

من جانبه، أكد المهندس هانى حمودة، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش ورئيس الاتحاد الأفريقى للعبة، أن غموض الدعم وضع الاتحاد فى حيرة، حيث قررت الوزارة تدعيم كل لاعب مشارك فى البطولة بـ5 آلاف جنيه إلا أن كل لاعب يكلف الاتحاد 18 ألف جنيه تكاليف السفر والإقامة والإعاشة.

وأضاف حمودة أن الاتحاد لجأ إلى مخاطبة أولياء أمور اللاعبين المشاركين فى بطولة بريطانيا لتحمل مصاريف إقامة اللاعبين وإعاشتهم خلال تواجدهم فى إنجلترا، على أن يتحمل الاتحاد 10 آلاف جنيه لكل لاعب ويتحمل أولياء الأمور 8 آلاف جنيه.

جدير بالذكر أن مصر تشارك بـ 40 لاعبا ولاعبة فى منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعظم بطولات الاسكواش فى منافسات الناشئين واالناشئات فى سن تحت 13 و15 و17 و19 عاما.