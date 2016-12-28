محافظ القاهرة: افتتاح مشروع الفواخير بمصر القديمة الشهر المقبل

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه سيتم افتتاح مشروع الفواخير بحى مصر القديمة، خلال شهر يناير المقبل، الذى يهدف الي تطوير صناعة الفخار فى مصر، خاصة بعد استعانة المحافظة بخبراء أجانب لتطوير العمل بالفواخير، وعدم حدوث أى أضرار بيئية من صناعة الفخار.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال انعقاد المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، أن هناك عددًا من المشروعات سيتم استكمالها خلال الفترة المقبلة، كمشروع نقل المدابغ من سور مجرى العيون إلى منطقة الروبيكى، ومشروع تطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية، واستكمال المشروعات السكنية التى تجرى بعدد من الأحياء كمشروع المحروسة 1 و2 والأسمرات 3 وتل العقارب وغيرهم.

واستعرض”المحافظ”خلال المجلس، التشطيبات النهائية لسوق الزاوية الحمراء المقرر إنشاؤه لحل مشكلة الباعة الجائلين، فضلا عن استكمال تطوير جراج روكسى، وميدان السيدة عائشة، وإنشاء سوق التونسى الجديد بعد الانتهاء من اختبار الأرض وإزالة التعديات عليها.