ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو بانجو و3 قطع أسلحة نارية فى حملة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 عاطلين بينهم اثنين لهما معلومات جنائية مسجلة، وبحوزتهم 6 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و3 قطع أسلحة نارية وذخائر، وذلك خلال حملة تفتيشية، وتم تحريز المضبوطات، والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط "رأفت . ح" 43 سنة، عاطل، السابق ضبطه واتهامه فى 4 قضايا "مخدرات"، وبحوزته 6 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.

كما تم ضبط المتهم "شاذلى .ح" 34 سنة، عاطل، وبحوزته بندقية آلية عيار 39 مللى وبخزينتها 7 طلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط، والمتهم "عادل م" 50 سنة، عاطل، السابق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا، وبحوزته طبنجة عيار 8 مللى و50 قرصا مخدرا، والمتهم "شعبان .ع" 25 سنة، عاطل، السابق ضبطه واتهامه فى 4 قضايا وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مللى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، وجارى تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.