ليبيا تنتشل جثث 11 مهاجرا قتلوا غرقا

طرابلس (أ ف ب)

انتشل الهلال الأحمر الليبى من على الشواطىء بالقرب من طرابلس جثث 11 مهاجرا قتلوا بعد غرق مراكبهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقال المتطوع مع الهلال الأحمر الليبى مهند الفلاح الأربعاء إن الفرق العاملة فى طرابلس انتشلت الثلاثاء الجثث "التى لفظها البحر" فى عدة مواقع من الشاطىء قرب العاصمة بعد تلقى اتصالات من الأهالى.

وقال فرع الهلال الأحمر اللليبى فى طرابلس على صفحته على فيسبوك إن الجثث عثر عليها فى حى الأندلس ومجمع رغاتة السكنى ومنطقة صياد الصخرية التى يصعب الوصول اليها.

ولا تزال ليبيا غارقة فى الفوضى بعد خمس سنوات من سقوط نظام معمر القذافى وباتت ممرا للهجرة السرية إلى أوروبا. ويبحر عشرات الآلاف من ليبيا سنويا ولا سيما من غرب البلاد بإتجاه ايطاليا الواقعة على بعد نحو 300 كلم منها.

وقتل أكثر من خمسة آلاف مهاجر منذ بداية السنة لدى محاولتهم عبور المتوسط، وفق الأمم المتحدة، وفق اسوأ حصيلة يتم تسجيلها. وعبر المتوصل هذه السنة قرابة 360 ألف شخص وفق المنظمة الدولية للهحرة بتراجع عن 2015 حين تجاوز عدد العابرين مليون شخص.