الدولار يرتفع لرقم قياسي جديد اليوم الأربعاء 28-12-2016

سمر العشري

يواصل الدولار إرتفاعه في ظل إنهيار الجنيه المصري خاصة وأنه لا يوجد بدائل لتوفير العملة الأمريكية الصعبة في ظل إنهيار الإقتصاد المصري وزيادة الطلب عن قيمة المعروض وهو ما أدي إلي ظهور السوق السوداء مرة أخري رغم قرار التعويم والذي تم إتخاذه يوم الرابع من شهر نوفمبقر الماضي ليرتفع سعر الدولار أكثر من 130% وهو ما يعد رقم قياسي رهيب خاصة وأنه تم التأثير علي السوق المصري في ظل إرتفاع المواد الأساسية والسلع الغذائية قرابة الـ 160% في بعض المنتجات وأكثر من 200% في منتجات أخري .

كما إرتفع سعر الدولار اليوم في البنوك ليتخطي حاجز الـ 19 جنيه مصريا ليصل في بعض البنوك إلي 19.15 قرشا وهو من المتوقع أن يرتفع أكثر في الأيام القليلة القادمة خاصة في ظل إحتياج البنك المركزي لقضائه علي السوق السوداء وهو ما سيؤدي إلي زيادة البنوك في قيمة الدولار الأمريكي .

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية :

سعر الشراء يليه سعر البيع :

البنك المركزي المصري 18.80 19.14

البنك الأهلي المصري 18.65 18.85

بنك مصر 18.65 18.85

بنك الإسكندرية 18.80 18.95

البنك التجاري الدولي CIB 18.65 18.85

البنك العربي الأفريقي الدولي 18.75 19.20

مصرف أبوظبي الإسلامي 18.99 19.30

التعمير والإسكان 18.90 19.30

بنك بلوم 18.80 19.10

كريدي أجريكول 18.65 18.85

بنك البركة 18.89 19.30

البنك المصري الخليجي 18.75 18.95

الأهلي الكويتي – بيريوس 18.99 19.25

بنك مصر إيران للتنمية 18.90 19.20

البنك الوطني اليوناني 18.70 19.30

بنك قناة السويس 18.75 18.95

بنك فيصل الإسلامي 18.75 19.75

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18.75 19.10

بنك القاهرة 18.65 18.85

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.90 19.20

بنك اتش اس بي سي 18.90 19.50

بنك قطر الوطني 18.70 18.90

البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي 18.50 19.30

المصرف المتحد 18.70 19.10

بنك الاستثمار العربي 18.98 19.38

بنك الكويت الوطني NBK 18.50 18.75

بنك المشرق 18.80 19.00

البنك الأهلي المتحد 18.90 19.30

بنك أبوظبي الوطني NBAD 18.80 19.15