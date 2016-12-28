موعد مباراة الاهلى والزمالك الخميس واتحاد الكرة يحدد توقيت وملعب المباراة ومفاجأة كروية فى القمة رقم 113

سمر العشري

ستعد المارد الاحمر النادى الاهلى المصرى للمباراة الهامة والمرتقبة الليلة بمعسكر مغلق م والذى طالبه الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للوقوف على الجوانب الهامة للخصم خصوصا فى الفترة الحالية، حيث دخل النادى الاهلى معسكر منذ يوم الاثنين الماضى بكافة اللاعبين استعدادا لمباراة القمة المرتقب، كما يخوض الفرق الأحمر مرانه ومن بعدها الدخول لاستكمال المعسكر بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وشارك عدد كبير من مشجعى النادى الاهلى من التراس اهلاوى المران الاول للفريق لرفع من روحهم المعنوية وحثهم على الفوز امام الغريم التقليدى فى المباراة القادمة .

ويدخل أصحاب المركز الأول النادى الأهلى مباراته المرتقب الليلة وهو يحتل المركز الأول ضمن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد ان لاعبى ستة عشر مباراة فاز فيها خلال ثلاث عشر مباراة بينما تعادل فى ثلاث مباريات وله ثمانية وعشرون هدف ودخل مرماه اربع اهداف ليكون الفارق اربعة وعشرون هدف يحتل المركز الأول برصيد نقاط اثنان واربعون نقطة .

موعد مباراة الاهلى والزمالك القمة بالدورى المصرى :

وعن موعد مباراة الاهلى والزمالك خلال القمة المرتقبة رقم 113 فى الدورى المصرى حيث صرح الاتحاد المصرى لكرة القدم ان موعد مباراة القمة ستقام فى موعدها المحدد لها على ان تقام يوم الخميس الموافق التاسع والعشرون من ديسمبر 2016، حيث يستضيف استاد ملعب بتروسبورت المباراة فى إطار الجولة السابعة عشر من مسابقات الدورى المصرى الممتاز.

موعد وبطاقة مباراة الاهلى والزمالك اليوم :

المناسبة : الجولة السابعة عشر من مباريات الدورى المصرى الممتاز .

الفريقين : النادى الاهلى و نادى الزمالك .

موعد المباراة :اليوم الخميس الموافق التاسع والعشرون من ديسمبر 2016

توقيت المباراة : السابعة مساء بتوقيت القاهرة

ملعب اللقاء :

حيث يستضيف استاد ملعب بتروسبورت .

القنوات الناقلة :

حيث تستعد كافة القنوات الناقلة لهذا الحدث الكبير الليلة بعمل استديو تحليلى كبير واستضافة المع نجوم الكرة والنقاد من كلا الفريقين للوقوف على نقاط القوة والضعف لكل فريق وعن اداء الفريق فى الفترات الاخيرة وايضا التشكيل الامثل لكل الفريقين خلال المباراة وتفكير كل مدير فنى ، تستضيف القنوات الفضائية البث المباشرة لمباراة الاهلى والزمالك وهى (الحياة 2 و صدى البلد والنيل الرياضية وقناة ON SPORT .