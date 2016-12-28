القبض على قاتل صاحب محل سوبر ماركت بالشارقة

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من الكشف عن ملابسات مقتل صاحب محل سوبر ماركت من الجنسية الهندية والقبض على القاتل خلال أقل من اثنتي عشرة ساعة من وقوع الجريمة.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في الثامنة من صباح يوم أمس الثلاثاء يفيد بالعثور على جثة صاحب محل سوبرماركت ممددة داخل المحل الواقع بمنطقة ميسلون بالشارقة، وعلى الفور انتقل إلى الموقع المذكور فريق من ضباط وافراد التحريات والتحقيق الجنائي، وخبراء الأدلة الجنائية وفريق مسرح الجريمة، حيث تم العثور على المجني عليه ممدداً وهو بين الموت والحياة والدماء تنزف من جسده وجرت محاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى من قبل فريق الإسعاف الوطني الذي وصل إلى الموقع، إلا انه فارق الحياة أثناء محاولة إنقاذه، وبمعاينة الجثة فقد تبين أن القتيل قد تعرض لعدة طعنات نافذة في انحاء من جسده من قبل شخص مجهول لاذ بالفرار من موقع الجريمة.

وبينما أمر وكيل نيابة الشارقة بنقل الجثة إلى الطب الشرعي بهدف فحصها وتحديد أسباب الوفاة، فقد تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية لمتابعة القضية وتحديد هوية الجاني وملاحقته والقبض عليه .

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات فقد تمكن الفريق من تحديد هوية أحد الأشخاص يشتبه بأنه على علاقة بالجريمة، وبمتابعة البحث فقد تم معرفة أماكن تردد المذكور، ومن خلال كمين محكم وضعه الفريق تمكن من القبض على المشتبه به وهو من الجنسية الباكستانية، وبالتحقيق معه ومواجهته بالقرائن اعترف بقيامه بمهاجمة المجني عليه أثناء تواجده بالمحل، وطعنه عدة طعنات بسكين كان يخفيها بين طيات ملابسه إثر خلافات مالية وقعت بينه وبين المجني عليه.

وبناء على اعترافات المتهم تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بالشارقة، وأعرب العقيد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية للجهود التي بذلها الفريق المكلف بمتابعة القضية من ضباط وضباط الصف وأفراد المباحث الجنائية، والإدارات والأقسام المشاركة الذين عملوا بجهد متواصل ومثابرة حتى تمكنوا من الكشف عن ملابسات الجريمة والقبض على الجاني في زمن قياسي، رغم محاولته الهروب والاختفاء والتنقل بين عدة أماكن محاولا الإفلات من يد العدالة، واكد مدير عام العمليات الشرطية على كفاءة أجهزة الشرطة بالدولة، وقدرتها على كشف ملابسات الجرائم وضبط مرتكبيها مهما حاولوا التخفي أو الهروب والإفلات بجرائمهم.

وحذر مدير عام العمليات الشرطية من اللجوء إلى العنف في حل الخلافات الشخصية وضرورة الاحتكام إلى القانون من جانب أفراد المجتمع وأصحاب الحقوق تفاديا للعواقب الوخيمة التي تترتب على تعمد البعض أخذ القانون بأيديهم أو انتزاع حقوقهم بالقوة مما يفضي لوقوع الجرائم الخطيرة ويهدد سلامة وحياة أفراد المجتمع.

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