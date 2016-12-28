وزير البترول: تنفيذ 12 مشروعًا جديدًا لتنمية حقول الغاز بـ 33 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم تنفيذ 12 مشروعًا جديدًا، لتنمية حقول الغاز باستثمارات تصل لنحو 33 مليار دولار من المخطط، علي أن تضيف للإنتاج بنهاية عام 2019 ما بين حوالى 5.5- 6.2 مليار قدم مكعب غاز 28.5 ألف برميل متكثفات يومياً.

وتابع “الملا” فى بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات وهى حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية وحقل نورس باستثمارات أكثر من 27.7 مليار دولار بإجمالى إنتاج حوالى 5.1 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يومياً.

وأضاف، أن قطاع البترول نجح فى الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات بلغت استثماراتها حوالى 1.5 مليار دولار، كما قام بتنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى ساهمت فى زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى للآبار.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشتمل على تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى ظل تنامى الاستهلاك الشهرى إلى 6.7 مليون طن يتم استيراد 30% منها، وتطوير وتوسعه معامل التكرير بتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات حوالى 8.6 مليار دولار وتطوير ورفع كفاءة وزيادة أطوال شبكتى نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وأضاف، أن الاستراتيجية تتضمن التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يعد أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ، حيث بلغ معدل الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى حتى نهاية سبتمبر 2016 حوالى 7.7 مليون وحدة سكنية، لافتًا الي أن الإستراتيجية تتضمن إلى جانب ذلك التوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة.