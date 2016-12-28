وزير الخارجية الكويتى يصل العراق لحضور اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين

كتب مصطفى عنبر

وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء، لترؤس وفد بلاده فى أعمال الاجتماع الوزارى للدورة السادسة للجنة المشتركة العليا الكويتية - العراقية.

وكان فى استقبال الشيخ صباح الخالد لدى وصوله وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى وسفير دولة الكويت لدى العراق سالم غصاب الزمانان.

والتقى وزير الخارجية الكويتى فور وصوله بغداد، رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، وبحثا الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العراق فى كافة المجالات لاسيما الحرب على تنظيم داعش الإرهابى.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير الكويتى أيضا الرئيس العراقى فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادى.

وكان الاجتماع التحضيرى للدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية- الكويتية عقد مساء أمس الثلاثاء فى بغداد، حيث ترأس الجانب العراقى وكيل وزارة الخارجية عمر البرزنجى، فيما ترأس الجانب الكويتى نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله، بمشاركة عدد من مسئولى البلدين.