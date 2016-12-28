بالصور: لبنانية تخطف قلب نجم كرة القدم لوكاس مورا

بيروت ـ هدى زين

انضمت لبنانية جديدة إلى قائمة اللبنانيات اللواتي خطفن قلوب أهم نجوم كرة القدم في العالم.

فقد تزوج اللاعب البرازيلي لوكاس مورا Lucas Moura نجم نادي باريس سان جيرمان الحالي اللبنانية التي تحمل الجنسية البرازيلية، وتُدعى لاريسا سعد.

وقد أقام الثنائي حفل زفاف جمع أكثر من 600 شخص من الأهل والأقارب والأصدقاء أمثال النجم المعتزل كاكا وزميله في سان جيرمان لاعب المنتخب ماركينيوس.

ونشر مورا العديد من الصور على حسابه في "انستقرام" تجمعه مع عروسه، وعلّق على إحداها بعبارة: "زوج وزوجة"، كما نشرت بدورها لاريسا مجموعة صور، وكتبت: "ما زلت أحلم في ذلك اليوم الرائع !! أشكر الله على كل التفاصيل التي رافقت زفافي ووجود هذا الرجل في حياتي ... تزوّجنا".

يذكر أن النجم الإسباني سيسك فابريغاس Cesc Fàbregas متزوج باللبنانية دانييلا سمعان، ونجم برشلونة جيرارد بيكيه Gerard Piqué متزوج بالنجمة الكولومبية شاكيرا Shakira وهي من أصول لبنانية، وكذلك فعل رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو المتزوج باللبنانية لينا الأشقر، كما أن النجم الألماني مايكل بالاك Michael Ballack مرتبط باللبنانية ناتاشا طنوس مثله مثل النجم البرازيلي بات واللبنانية صوفيا مطر.