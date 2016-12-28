هذه أشهر ولادات النجوم للعام 2016

عام 2016 كان أهم ما فيه لعدد كبير من النجمات هو استقبالهن لضيوف جدد في حياتهن بعد الولادة والدخول في تجربة الأمومة، أو الأبوة أو حتى تجربة رؤية الأحفاد بالنسبة لعدد آخر من النجوم.

استقبل المطرب التونسي صابر الرباعي وزوجته اخلاص جنيفان مولودهما الثاني وأطلقا عليه اسم أمير، ورزق الفنان اللبناني وائل كفوري بابنته الثانية ميلانا من زوجته اللبنانية أنجيلا بشارة، وزف آرام الابن الأول للفنان اللبناني رامي عياش من زوجته داليدا عياش الأفراح في منزل والده.

وأنجبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري، ورزقت الفنانة السورية صفاء رقماني بمولودتها الأولى من زوجها المصور الصحفي راغب عزام وأطلقا عليها اسم روح، ووضعت الفنانة السورية سوسن أرشيد مولودها الثالث لوكاس من زوجها الفنان السوري مكسيم خليل، وأنجبت الفنانة السورية ندين سلامة طفلتها الثانية أنابيلا في أحد المستشفيات في بيروت، كما استقبلت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرجية طفلها الأول جاستن من زوجها اللبناني فريدي محرز وذلك في أحد مستشفيات كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وبعد أيام قليلة على وفاته، أنجبت غادة النجار أرملة الفنان المصري وائل نور مولودها الثالث وأطلقت عليه اسم حمزة، فيما رزقت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك بمولودتها الجديدة وأطلقت عليها اسم منى من زوجها رجل الأعمال محمود مالك، ووضعت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد طفلتها الأولى لولا من زوجها فاليريو في لندن.

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