«الرى»: 41 مليون جنيه أعمال منفذة لخدمة منظومة الري والصرف بالمنوفية

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلاً حول إنجازات الإدارة المركزية للموارد المائية والري خلال العام المالي 2015/2016 في مختلف مجالات الموارد المائية ومشروعات الري بالمحافظات، والهادفة إلى رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشئات والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات بالمحافظة .

أشار وزير الرى فى بيان صحفي،اليوم الأربعاء، إلى قيام الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية خلال 2015/2016 ، تضمنت إنشاء عدد 4 كباري وإحلال وتجديد عدد1 كوبري على ترع النعناعية والسرساوية والخضراوية ، بالإضافة إلى عدد 11عمل صناعي على ترع منية الواط – زوالة – كفر طنبدي – جنابية السكة الحديد – أم خليفة – فزارة البحري- بمبة – ورورة –بحر الفقي- الجردة – مليج الغربية، حيث تخدم تلك الكباري والأعمال الصناعية والقناطر والحجوزات زمام (نحو 167 ألف فدان ) بمناطق (شبين الكوم- الشهداء – منوف – قويسنا – بركة السبع – أشمون ) وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الكباري والأعمال الصناعية والحجوزات والقناطر نحو 12 مليون جنيه.

من جانبه أفاد المهندس محمد أبو الفتوح، رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه البحري، بأن الوزارة قامت أيضا في نطاق المحافظة بتنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش لشبكة الترع على مستوى المحافظة وبأطوال إجمالية تبلغ (1600كم) ، وذلك باستثمارات إجمالية بلغت (18 مليون جنيه)، حيث تخدم هذه التطهيرات مساحة (416 ألف فدان).

يأتي ذلك فضلاً عن تنفيذ أعمال تغطية على ترع منية الواط – فزارة –بمبة – ورورة – الجردة – مليج الغربية ولمسافة إجمالية تصل إلى 985م ، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7 مليون جنيه، وذلك بهدف حماية المجاري المائية خاصة داخل الكتل السكنية من التلوث، كما تم تنفيذ أعمال تبطين وتكاسي وإنشاء حوائط ساندة وترميم جسور لترعة العطف بطوال 60 متراً وبتكلفة إجمالية 225 ألف جنيه .

وأشار المهندس رمضان صبحي شقرة، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، بقيام الإدارة بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة بدالات وصاولات وهدارات وبوابات وأفمام 86 ترعة وذلك بتكلفة إجمالية 3,5 مليون جنيه، لخدمة مساحة 14 ألف فدان .

يذكر أن، خطة الوزارة في نطاق محافظة المنوفية خلال العام المالي الحالي 2016/ 2017 ، تستهدف تنفيذ تغطيات باستثمارات نحو 2,7 مليون جنيه، وكذلك أعمال صيانة وإحلال وتجديد لبدالات وبوابات وأفمام مساقي باستثمارات تصل إلى 4.8 مليون جنيه، إلى جانب أعمال أخرى جاري تنفيذها.