استدعاء مسؤولين بمجلس الدولة عن المتهم في قضية الرشوة

أرسلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، طلبا إلى مجلس الدولة لاستدعاء المسؤولين عن الإشراف والمتابعة على المتهم جمال الدين إبراهيم اللبان خلال فترة عمله بإدارة المشتريات بمجلس الدوله لسماع أقوالهم في الواقعة.

وكانت النيابة، قررت فجر اليوم، حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام فى اتهامات بتهم الرشوة والإخلال بواجبات وظيفته.

> وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت عن ضبط المتهم وعثر بمنزلة علي قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو وقرابة مليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى .