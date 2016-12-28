وظائف خاليه في الكويت تعلن عنها وزارة القوى العاملة تصل 843 وظيفة اليوم 28-12-2016

سمر العشري

الوظائف الخالية التي أعلنت عليها وزارة القوى العاملة التي تقبل الطلبات الوظيفة والعمل لدى دوله الكويت , وهذه الوظائف أعلنت عليها دوله الكويت لأنها تحتاج إليهم من دوله مصر في مجال المعامل والهندسة المقاولات , وتتراوح المرتبات الشهرية لهذه الوظائف ما بين 120 إلى 750 دينار الكويتي بالاضافه إلى السكن والمواصلات وتذاكر السفر والإضافات والبدلات .

صدر بيان اليوم من وزارة القوى العاملة ” محمد سعفان ” أن التخصصات والمهن المطلوبة لعمل بشركه “كي سى سى ” للهندسة والمقاولات في الكويت .

حيث يوجد فرص عمل للشباب بدول الخليج من مختلف الجنسيات العربية ، منشورة بجريده اليوم الأربعاء 28 12-2016 للعمل بكبرى الشركات والبنوك والمكاتب والمدارس، أعلنت بعض من المؤسسات الخاصة الموجودة في الدولة الكويت بوجود وظائف خاليه تحتاج إلى موظفي للعمل بها . ومن الوظائف الخالية المطلوبة موظف استقبال – مندوبين – شيق ) ويكون بمرتب شهري مميز ويكون لديه الخبرة من 3 إلى 10 سنوات .

الوظائف خاليه في دوله الكويت 28-12-2016 اليوم :

مطلوب للعمل موظفه استقبال مواصفاتها ( حسنه المظهر – تجيد إعمال السكرتارية –الطباعة – دوام فترتين ) .

للتواصل على البريد التالي :

http://recruit@qqclawyer.com

مطلوب موظفين لشركه ألنيوم مطلوب : مندوب مبيعات ألنيوم خارجي لديه خبره 5 سنوات على الأقل – أقامه قابله للتحويل – سيارة – راتب شهري- عمولة ) لتواصل على هذا الرقم : 97934424 .

مطلوب لشركه مطاعم كبرى شغل وظيفة شيف مطبخ ايرانى – شيف مقبلات ايرانى – لحام ايرانى (جزار)

السن : 25 إلى 45 سه

أقامه قابله للتحويل ماده 18

يفضل من لديه خبرة عمل سابق بفنادق 5 نجوم

المعرفة العامة بكافه الاطعمه الايرانيه وطرق تقديمها

استلام المواد الاوليه وتحضيرها حسب الأصول وطبخها وترتيبها في الصحن قبل تقديمها للزبائن

استقبال وتخزين المواد الغذائية حسب مقاييس الصحة

المحافظة عل جوده المنتجات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها يفضل من لدي خبرة من 3الى 10 سنوات

يرجى التواصل على البريد الاتى :

http://hr@alsllalprojects.com

مطلوب لدوله الإمارات مهندس معماري للعمل بمكتب استشاري لديه خبرة من 2الى 6 سنوات للتواصل معه عن طريق .

البريد الالكتروني :

http://Consultants_jops@yahoo.com

مطلوب موظف لديه خبرة باستخدام الحاسب الالى يعمل بمكتب تصميم للتواصل عن طريق .

البريد الاتى :

http://Consultants_jops@yahoo.com

مطلوب مدير تطوير في مجال الصناعات المعدنية ، الإعلان ، رخصه قيادة .

للتواصل عبر البريد التالي :

http://hrexactsign@gmail.com