إعلان نتيجة مسابقة الخط العربى الثامنة لطلاب المدارس بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن مركز دراسات الكتابات والخطوط بمكتبة الإسكندرية عن نتيجة المسابقة الثامنة للخط العربى لطلاب مدارس الإسكندرية، والتى تمت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث أقيمت تلك المسابقة فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، باعتباره اليوم الذى أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لها، واهتمت المسابقة باكتشاف الكثير من المواهب الشابة فى فن الخط العربى، وكذلك تبنيها، ومنح المركز شهادات التشجيع للطلبة الموهوبين، فضلاً عن تكريم الفائزين فى نفس المرحلة من العام السابق الذين تميزوا بخطوطهم المجودة الرائعة بمنحهم شهادات تميز.

وأشار بيان صادر من مكتبة الإسكندرية اليوم، إلى أن النتيجة جاءت بالترتيب كالتالى: عن المرحلة الإبتدائية "الطالبة رحمة إبراهيم زكى إبراهيم - مدرسة مصطفى النجار بالمركز الأول، وتبعها كريم محمد نجيب محمد- مدرسة الرصافة الرسمية، ثم هاجر إيهاب مصطفى أحمد- مدرسة سمير الرسمية، وفى المركز الرابع: معاذ عصام الدين عبد الستار- مدرسة رولان التجريبية، وأخيراً مايا عادل على نصر سليم - مجمع الشهداء الرسمية.

فيما جاءت نتيجة المرحلة الإعدادية بحصول المركز الأول لصالح الطالبة ملك أحمد بدران حسين- مدرسة الورديان الإعدادية، يليها سارة فتحى عبد المنعم عرفة- مدرسة أجيال الخاصة، ثم محمد أحمد السيد أحمد مدرسة- السواحل الرياضية، وفى المركز الرابع: محمود نبيل عبد الوهاب محمد- مدرسة قايتباى الإعدادية، وأخيراً ندى على فتحى أمين- مدرسة رابعة العدوية الاعدادية.

وعن نتيجة المرحلة الثانوية حصل على المركز الأول الطالب؛ محمود رضا سعد حداد- مدرسة النيل الثانوية، ثم إسلام شريف عبد القادر مصطفى- مدرسة الأنفوشى الثانوية، يليه الطالبة زهرة إيهاب عبد العال أحمد- مدرسة نبوية موسى الثانوية، وفى المركز الرابع فاز معاذ محمد عبد الوهاب محمد- مدرسة محمد رمضان الثانوية، وأخيراً بانسيه وحيد محمد- الشهيد محمد على المسيرى.

يذكر أن المسابقة كانت قد أقيمت على مدار ثلاثة أيام، وذلك فى الفترة من 12حتى 14 ديسمبر الماضى، حيث شهدت مشاركة كثير من المواهب من أبناء مدارس الإسكندرية فى مجال الخط العربى، وقام بتحكيم المسابقة محمد المغربى مدير مدرسة محمد إبراهيم للخط العربى وأقيمت المسابقة بتعاون كامل مع توجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وبدعم من وكيل وزارة التربية والتعليم.