أحكام بالسجن والإعدام بحق 21 أردنيا خططوا لعمليات إرهابية

عمان (أ ف ب)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء أحكاما تراوحت بين السجن ثلاثة أعوام إلى الإعدام شنقا حتى الموت بحق 21 أردنيا أدينوا بالتخطيط للقيام بعمليات ارهابية داخل المملكة، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

وحكمت المحكمة فى جلستها التى عقدتها صباح الأربعاء على خمسة متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت وثلاثة متهمين بالسجن 15 عاما وثمانية متهمين بالسجن عشرة اعوام وأربعة متهمين بالسجن ثلاثة اعوام ومتهم آخر بالسجن سبعة اعوام.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهما من بينها "القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة افضت إلى موت إنسان" و"تصنيع مواد مفرقة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية" و"حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية" و"تجنيد اشخاص للالتحاق بتنظيمات إرهابية".

وكان الاردن أعلن فى الثانى من مارس الماضى إحباط مخطط إرهابى لتنظيم داعش لضرب أهداف مدنية وعسكرية إثر عملية أمنية نفذتها قوات الأمن فى محافظة اربد (89 كلم شمال عمان).

وأسفرت تلك العملية عن مقتل سبعة مسلحين ورجل امن وإصابة آخرين بجروح، وضبط كميات من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات والصواعق التى كانت بحوزة عناصر المجموعة المسلحة.