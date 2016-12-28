مسؤول: إلغاء التصويت على خطط بناء منازل إسرائيلية جديدة في القدس الشرقية

قال مسؤول من بلدية القدس إن لجنة الإسكان ببلدية المدينة ألغت تصويتا مقررا يوم الأربعاء بشأن إصدار تراخيص بناء جديدة لنحو 500 منزل لإسرائيليين في القدس الشرقية.

وبحسب رويترز قال هنان روبين عضو لجنة التخطيط والإسكان بالقدس للصحفيين إن طلب إلغاء التصويت جاء من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف روبين أن القرار نتج عن رغبة في تجنب زيادة توتر العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل كلمة من المقرر أن يلقيها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت لاحق يوم الأربعاء عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني.