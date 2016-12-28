14 يناير..دعوى عزل الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية

كتب كريم صبحى



> حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين، اليوم الأربعاء، جلسة 14 يناير نظر أولى جلسات دعوى تطالب بعزل واستبدال الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية.

كان عصام الدين أبوالعلا المحامى عن أشرف محمد عامر و10 آخرين أعضاء بنقابة المهن التعليمية، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيها بعزل الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، واستبداله بحارسين قضائيين آخرين.

واختصمت الدعوى كلا من على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وجاء في الدعوى التي أقامها أشرف محمد عامر و10 آخرون هم أعضاء في النقابة العامة للمهن التعليمية والتي حملت رقم 3590 لسنة 2016، أن النقابة يحاق بها خطر عاجل وجسيم في إهدار أموالها، حيث لا يعلم أحد من أعضاء النقابة كيف تنفق أموالها أو ما تحصله النقابة من أموال من المصادر التي حددها القانون.

واتهمت الدعوى الحارس القضائى بأنه يعمل بلا رقيب في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفل لهم القانون الحق في متابعة أموالهم ومناقشة أوجه الصرف وكذلك الموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.

وأضاف مقيمو الدعوى أن الحارس القضائى غرد خارج السرب وفصل نفسة عن المجموع وأدار النقابة منفردا، وكانت إدارته سيئة بالدرجة التي أضرت بمصالح وأموال النقابة، وهو الأمر الذي يشكل الخطر الداهم على نقابة المهن التعليمية، على حد وصفهم.