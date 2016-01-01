إصابة 43 على الأقل في خروج قطار عن القضبان في الهند

قالت الشرطة الهندية ومسؤولون بالسكك الحديدية إن قطارا خرج عن القضبان في شمال البلاد يوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة 43 شخصا على الأقل في ثالث حادث على الأقل من نوعه خلال أسابيع وهو ما أثار مخاوف بشأن سلامة شبكة القطارات المتقادمة بالبلاد.

وخرج القطار عن القضبان قرب مدينة كانبور في إقليم أوتار براديش في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء.

وبحسب رويترز قال جاويد أحمد المدير العام لشرطة الإقليم في تغريدة على تويتر إن كل المصابين -وكثير منهم في حالة حرجة- نقلوا إلى مستشفيات قريبة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من موقع الحادث عربات قطار ملتوية ومقلوبة. كما ظهرت عربتان وقد سقطتا من فوق جسر داخل قناة صغيرة. وشوهد ركاب يلتقطون أمتعتهم بجوار العربات.

ونظام سكك الحديد المتهالك في الهند هو رابع أكبر نظام من نوعه في العالم. ويعمل في إطاره 11 ألف قطار يوميا من بينها 7000 قطار ركاب يستقلها أكثر من 20 مليون راكب.