اليوم..«المقاولون» أمام «بتروجيت» في لقاء تحسين المراكز

يواجه فريق “المقاولون العرب” نظيره “بتروجيت”، في الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة فى مواجهات الدور الأول للدورى العام.

يعتبر اللقاء مواجهة متكافئة بين ذئاب الجبل والفريق البترولى، حيث يحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 21 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وسقط ذئاب الجبل أمام أسوان فى الجولة الأخيرة بهدف دون رد فيما تعادل بتروجت مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق فى إطار منافسات نفس الجولة.

ويسعى محمد عودة، المدير الفنى للمقاولون لإنهاء الدور الاول بفوز معنوي يرفع رصيد الفريق للنقطة 24 لبدء منافسات الدور الثانى بأعصاب هادئة ، فيما يأمل طلعت يوسف المدير الفنى لبتروجيت فى العودة لقطار الانتصارات وتحقيق النقاط الثلاث لإغلاق ملف الدور الأول بنجاح .