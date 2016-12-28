إلغاء التصويت على خطط بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة بالقدس الشرقية

هاشم الفخرانى ووكالات

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئول من بلدية القدس إن لجنة الإسكان ببلدية المدينة ألغت تصويتا مقررا اليوم الأربعاء بشأن إصدار تراخيص بناء جديدة لنحو 500 منزل لإسرائيليين في القدس الشرقية.

وقال هنان روبين عضو لجنة التخطيط والإسكان بالقدس للصحفيين إن طلب إلغاء التصويت جاء من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف روبين إن القرار نتج عن رغبة في تجنب زيادة توتر العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما قبل كلمة من المقرر أن يلقيها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى في وقت لاحق اليوم عن السلام الإسرائيلى الفلسطينى.

بينما نقلت وكالة فرانس برس عن منظمة غير حكومبة أن الحكومة الإسرايلية أرجأت بحث اصدار مئات تراخيص بناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية.

وكانت نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية منذ يومين عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن لجنة البناء التابعة لمجلس مدينة القدس ستعلن اليوم الأربعاء وبتكليف من وزارة الإسكان الإسرائيلية الإعلان عن بناء 5600 وحدة.

وسيتضمن الإعلان عن بناء 2600 وحدة استيطانية فى مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة و2600 وحدة استيطانية أخرى فى مستوطنة "جفعات همتوس" جنوب القدس المحتلة و400 وحدة استيطانية فى مستوطنة "رمات شلومو" شمال القدس المحتلة ما يعنى المصادقة الإجمالية على بناء 5600 وحدة استيطانية وستنتهى عملية المصادقة عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صوت الاسبوع الماضى على مشروع قرار، قدمته مصر، يطالب بوقف وإدانة الاستيطان الاسرائيليى فى الأراضى الفلطسينية المحتلة.