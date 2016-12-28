نائب بدمياط يتقدم بطلب لرئيس الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة أسعار الأدوية

دمياط - عبده عبد البارى

قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء يطالبه فيه بالموافقة على تشكيل لجنة لدراسة أسعار الأدوية الحقيقية لتراعى التكلفة الواقعية لإنتاج الأدوية يمثل فيها نقابة الصيادية ولجنة الصحة بمجلس النواب، وطالب عضو مجلس النواب بوقف أى زيادة قد تصدر بالأسعار الجديدة رأفة بالمواطنين البسطاء.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة تدمر المواطن محدود الدخل، مما يؤدى إلى غضب عارم فى الشارع المصرى، وأن أى زيادة فى الأسعار يتحملها المواطن البسيط، موضحا أن قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الدواء المستمر دون مراعاة لظروف محدود الدخل سيؤدى لانفجار المواطنين.