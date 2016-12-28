جامعة دمياط تستعد لمؤتمر "علماء المستقبل" أبريل المقبل

دمياط ــ معتز الشربينى

تستعد كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط لعقد المؤتمر الطلابى الأول تحت عنوان "علماء المستقبل" برئاسة الدكتور طارق أبو المعاطى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمقرر عقده فى أبريل المقبل.

وأكد أبو المعاطى فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الهدف من المؤتمر هو تشجيع وتحفيز الطلاب على المشاركة فى المؤتمر بتقديم أبحاث علمية وأفكار ورؤى جديدة، والتى سيتم مناقشتها بأسلوب أكاديمى متميز.

وقال أبو المعاطى، إنه تم تشكيل لجان فرعية لتنظيم المؤتمر، وتم تحديد الأدوار المنوط بها أعضاء اللجان تمهيدا لعقد عدة اجتماعات تشاورية قبل الموعد المحدد للمؤتمر.