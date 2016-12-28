النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بمعظم ميادين القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء، ظهور كثافات مرورية أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والموظفين والعمال لأماكن عملهم وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق لتسيير حركة السيارات.

ظهرت أحجام مرورية فى ميدان المطرية للمتجه لحلمية الزيتون وميدان الألف مسكن وبجسر السويس وحتى حدائق القبة وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من محور صلاح سالم إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا وظهرت الكثافات المرورية بشارع رمسيس من مناطق وسط البلد وصولا إلى كوبرى غمره والعكس.

وشهد كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد كثافات مرورية من الاتجاهين وكثافات مرورية أخرى من وسط البلد إلى الدائرى ومنه إلى المعادى حتى حلوان وبنزلات المنيب والأوتوستراد أعلى الدائرى اتجاه كورنيش النيل وكذلك الأمر للقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عبر طريق شارع النيل السياحى وتباطأت بميدان التحرير ومناطق كورنيش النيل أمام وزارة الخارجية ونزلة كوبرى 15 مايو.

وظهرت كثافات مرورية عالية بمحور 26 يوليو للمتجه من مناطق أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان وتباطؤ فى حركة السيارات فى الاتجاه العكسى وتباطئت حركة السيارات فى منطقة بين الكبارى وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحور صفط للقادم من مدنية 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعه القاهرة يفضل منزل أحمد عرابى وبالطريق الدائرى من وصلة المريوطية إلى المنيب ومن المحور إلى الزراعى كثافات متوسطة.

وشهد كوبرى 6 أكتوبر تكدسا مروريا بالاتجاه القادم من رمسيس حتى مدينة نصر والعكس فى الاتجاهين بسبب كثرة أعطال السيارات وكذلك الأمر بالمسطح الأرضى بكوبرى أكتوبر وصولا إلى مناطق العباسية وتكرر الأمر بطريق كورنيش المعادى مع وجود انسياب مرورى محدود فى حركة المرور للمتجه مناطق حلوان وفى طريقه إلى التحرير.

أما عن طريق الأوتوستراد فظهرت الكثافات المرورية للمتجه من مناطق حلوان إلى المنيب وارتفعت فى الكثافات بمناطق شق الثعبان وزهراء المعادى القادم من مدينة 15 مايو حتى مناطق المعادى والطريق الدائرى.

وظهرت الكثافات المرورية بشارع السودان للمتجه من إمبابة إلى شارع جامعة الدول وبشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبرى قصر النيل وتباطأت بشارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وكذلك الأمر بشارع مراد وشارع الجيزة أحجام مرورية يفضل شارع الجامعة.

وتباطئت حركة السيارات بشارع السودان المقبل من كوبرى فيصل يفصل شارع الجامعة وأحجام مرورية للقادم من كوبرى الجيزة المعدنى ومتجه لكوبرى عباس وكثافات بمطلع 15 مايو للقادم من سفنكس ومتجه إلى وسط البلد للمتجه من كوبرى ناهيا عبر شارع جامعة الدول وصولا إلى سفنكس.