مع اقتراب رأس السنة.. 7 طرق تخلصك من سموم جسمك أبرزها "اشرب ميه كتير"

كتبت آلاء الفقى

أيام قليلة ويتم الاحتفال برأس السنة الجديدة، وقد يتبع العديد من الأشخاص العادات الغذائية التى تشكل ضررا على الصحة وتمد الجسم بالدهون المشبعة والكولسترول.

وفى هذا الإطار، ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 7 طرق سريعة تساعد فى التخلص من السموم فى الجسم مع بداية رأس السنة، وتتضمن الآتى:

1. شرب الكثير من الماء:

يساعد فى طرد السموم من الجسم، وبالتالى تساعد فى منع الكثير من المشاكل الصحية وتمنع تراكم الدهون والكولسترول فى الجسم، والتى يمكن أن تؤدى إلى مشاكل فى القلب .

2. تناول الكثير من الفاكهة والخضروات:

لأنها غنية بالألياف ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التى تساعد الجسم فى امتصاصها، وبالتالى تمنع من تراكم الدهون وإزالة السموم من الجسم.

3. تناول الحبوب الكاملة:

كالشوفان الذى يكون غنى بالألياف وعدد قليل من العناصر الغذائية التى تساعد فى إزالة السموم من الجسم.

4. شرب الماء الدافئ مع الليمون:

لأن شرب الماء الدافئ مع الليمون، بإضافة ملعقة صغيرة من العسل تساعد فى إزالة السموم من الجسم وتمنع تراكم الدهون والكولسترول.

5. ممارسة التمرينات الرياضية:

لأن النشاط البدنى أمر لابد منه، عندما يتعلق الأمر بإزالة السموم من الجسم، فأن تمارين خفيفة كالمشى أو الجرى الذى يساعد على إزالة السموم من الجسم .

6. تجنب الكافيين:

المواد الغذائية الغنية بالكافيين تمنع امتصاص الجسم للمواد الغذائية، وهذا يؤدى إلى زيادة مستوى الكولسترول فى الجسم .

7. تجنب المشروبات الغازية:

يجب تجنب المشروبات الغازية بشكل كامل، لأنها تحتوى على السكر والفركتوز، مما يمد الجسم بالدهون والكولسترول.