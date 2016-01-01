اتهام رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز بالفساد

وجهت المحكمة الاتحادية بالأرجنتين إتهامات بالفساد للرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز, بسبب تورطها مع مسؤول بالأشغال العامة والذي اعتقل في يونيو أثناء محاولته إخفاء ملايين الدولارات في دير.

واتهم قاضي اتحادي طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية فرنانديز ومسؤولين آخرين في إدارتها بجرائم تشمل الاستيلاء المتعمد على أموال كانت مخصصة لأشغال طرق عامة.

حيث تحوم اتهامات الفساد منذ وقت طويل حول فرنانديز وزوجها الرئيس السابق الراحل نيستور كيرشنر.

وتنفي فرنانديز أي تجاوز من جانبها, وتتهم الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري باستخدام القضاء في اضطهادها.

أ ش أ