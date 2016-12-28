أجواء ضبابية تسود الدولة و«الأرصاد» يحذر

تشهد مختلف مناطق الدولة صباح اليوم ضبابا كثيفا أدى إلى انخفاض مدى الرؤية إلى أقل من 50 مترا في المناطق الساحلية والداخلية للبلاد والطرق السريعة.

وجدد المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيراته من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 50 مترا على معظم مناطق الدولة الساحلية والداخلية والطرق الخارجية.

وحث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تشكل الضباب.

من جانبها دعت شرطة دبي السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واستخدام الأضواء المنخفضة، و استخدم الإشارة الدالة عند الانتقال من مسرب إلى آخر.