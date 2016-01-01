اليوم..كيري يطرح رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

يطرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رؤيته لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في خطاب يلقيه يوم الأربعاء أي بعد أيام من إخلاء الولايات المتحدة الطريق إمام قرار للأمم المتحدة يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب رويترز فإنه من المتوقع أن يكون الخطاب الذي يأتي قبل أقل من شهر من ترك الرئيس الأمريكي باراك أوباما البيت الأبيض آخر قول للإدارة الأمريكية بشأن الصراع الممتد منذ عقود والذي كان يتمنى كيري حله خلال أربع سنوات تولى خلالها منصب وزير الخارجية.

وقد ينظر إلى الخطاب في إسرائيل على أنه ملاحظة لاذعة أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اتسمت علاقته بأوباما بالحدة منذ أن تولى الاثنان منصبيهما في 2009.

وخالفت الولايات المتحدة يوم الجمعة نهجها المعتاد منذ وقت طويل بحماية إسرائيل دبلوماسيا إذ امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بأغلبية 14 دولة دون أي رفض.