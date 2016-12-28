مباراة القمة.. البدرى يضع اليوم خطة الأهلى لحسم مباراة الزمالك

كتب رمضان حسن

يختتم الأهلي استعداداته الجادة اليوم"الأربعاء"لمباراة الزمالك المرتقبة غدا علي ملعب بتروسبورت بالجولة الـ17 للدوري،بعد أن قرر حسام البدري المدير الفني الدخول بلاعبيه في معسكر مُبكر لإبعادهم عن أي أمور قد تفقدهم التركيز المطلوب.

ويضع المدير الفني خلال تدريبات اليوم الخطة المُناسبة لقهر أصحاب الأرض وتقوم على إيقاف خطورة ثلاثى الأبيض المتمثلة فى باسم مرسى وأيمن حفنى ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

كما يعقد الجهاز الفني جلسة خاصة يشاهد فيها مع اللاعبون آخر مباراتين للزمالك أمام الانتاج الحربي والشرقية بالدوري،وإن كان البدري يٌدرك جيدا أن الفريق الأبيض كتاب مفتوح بالنسبة له ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن إمكانات لاعبيه لكن مشاهدة مبارياته الهدف منها هو توزيع الأدوار والتكليفات علي لاعبي الأهلي ،وسيتم التركيز أيضا علي ضرورة تدارك وتفادي الأخطاء التى ظهرت فى مباراتى سموحة وإنبى الأخيرتين بالدوري وأبرزها الاحتفاظ الزائد بالكرة والاستعراض واختيار التوقيت الخاطىء لإرسال التمريرات للأمام.

وسيُطلب المدير الفني من الثلاثي حسام عاشور واحمد فتحي وحسام غالي بالضغط من العمق مع الانطلاقات السريعة واللعب على الكرات المرتدة،وسينال الثنائي محمد نجيب وسعد سمير نصيب الأسد من نصائح الجهاز الفني المتمثلة في الربط الجيد أمام مرمي شريف اكرامي وعدم التقدّم للأمام إلا للضرورة القصوى كونهما يشاركان بشكل أساسي بعد إصابة رامي ربيعة واحمد حجازي.