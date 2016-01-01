القبض على وزير الصحة الكوري الجنوبي للاشتباه في تورطه بفضيحة استغلال النفوذ

ألقى فريق التحقيق المستقل في فضيحة الفساد واستغلال النفوذ في كوريا الجنوبية في الصباح الباكر من اليوم الأربعاء القبض على وزير الصحة والرعاية الاجتماعية السابق مون هيونج بيو بدون مذكرة اعتقال ، بتهمة ممارسة الضغط بصورة غير معقولة على صندوق المعاشات الوطني في مرحلة الاندماج بين شركتي سامسونغ سي آند تي وتشيه إيل للصناعات التابعتين لمجموعة سامسونغ في العام الماضي.

وبحسب يونهاب تم اعتقال مون الذي يشغل رئيس صندوق المعاشات الوطني حاليا، بدون مذكرة اعتقال ، بعد مثوله كشاهد لإدلاء بشهادته أمام فريق التحقيق المستقل للاستجواب في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

ولكن الفريق قرر إلقاء القبض عليه خشية من تدمير الأدلة، إذ أن الوزير السابق نفى جميع الادعاءات حول ممارسة الضغط لصالح الاندماج بين الشركتين التابعتين لمجموعة سامسونج، غير أن ذلك تناقض مع الأدلة التي وفرها الفريق أثناء عمليات المداهمة، والشهادات من قبل مسؤولين معنيين.