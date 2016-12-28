الابتعاد عن التوتر والأطعمة المسببة للحساسية يقلل أعراض الربو

كتبت نهى طارق

الربو هو حالة مرضية تؤثر على الشعب الهوائية فتضيق وتنتفخ، ويتم إنتاج الكثير من البلغم أو المخاط، وهذا يجعل عملية التنفس أصعب. وهناك بعض العادات التى يمكن القيام بها والتى تساعد على التخلص من أعراض الربو، والتى رصد بعضها موقع Health.

1- تربية الحيوانات الأليفة

تشير البحوث إلى أن الاتصال مع القطط أو الكلاب أمر خطير للغاية بالنسبة للمصابين بالربو، لأن جزيئات من الشعر واللعاب من أهم مثيرات الربو.

2- روائح الطهى

الدخان والروائح المنبعثة من الطهى يمكن أن تكون مصدر إزعاج كبير لمرضى الربو، لذلك ينصح بالابتعاد عن هذه الروائح قدر الإمكان.

3- التدخين

دخان السجائر يحتوى على مواد كيميائية وغازات تهيج الرئتين، التدخين لا يفاقم مشكلة الربو فقط، ولكن أيضا يفاقم أعراض مثل السعال والصفير عند التنفس ومن المعروف أن التدخين أثناء الحمل لزيادة خطر انخفاض وظائف الرئة والتنفس لدى الرضع.

4- المواد المضادة للالتهابات

بعض الوصفات والعقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية قد يؤدى إلى تفاقم مشكلة الربو.

5- ممارسة التمرينات الرياضية

ممارسة التمرينات قد تمثل خطورة على مرضى الربة، وتقول الدراسات إن مجرى الهواء يضيق بعد بدء التمرينات بخمس دقائق مما يجعل من الصعب التقاط الأنفاس.

6- الابتعاد عن الانفعال الشديد

العواطف الشديدة مثل القلق والغضب والخوف قد يدفع للإجهاد وهذا بدوره يغير أنماط معدل ضربات القلب والتنفس وانقباض الشعب الهوائية، ويمكن أن يؤدى بالتالى إلى تفاقم مشكلة الربو.

7- الحساسية الغذائية

ينصح الأطباء الأشخاص المصابين بالربو بالابتعاد عن بعض من الأطعمة المرتبطة بأعراض الحساسية، وهى البيض وحليب البقر والفول السودانى وفول الصويا والقمح والأسماك، كما أن المواد الحافظة الغذائية مثل بيسلفيت الصوديوم وبيكبريتيت البوتاسيوم وميتابيسلفيت الصوديوم وميتابيسلفيت يمكن أيضا أن تسبب الربو.