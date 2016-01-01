﻿
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. حبس مدبر المشتريات بمجلس الدولةواثنين آخرين 4أيام بتهمة الرشوة

حبس مدبر المشتريات بمجلس الدولةواثنين آخرين 4أيام بتهمة الرشوة

28 ديسمبر Ona حوادث و محاكم 0 63

[المحتوى من Ona]

/
الرابط المختصر
عيون

أرشيفية

مراسل ONA

أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا اليوم حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام فى اتهامات بتهم الرشوة والإخلال بواجبات وظيفته.

وكشف مصدر قضائي بالنيابة أن الأموال المضبوطة متحصلة من جريمة الرشوة فقط.

وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت عن ضبط المتهم وعثر بمنزلة علي قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو وقرابة مليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى .

التعليقات

إعلانات

أعلن معنا

أحدث الفيديوهات

إعلانات

أعلن معنا

إعلانات

أعلن معنا