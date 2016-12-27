لهذه الأسباب تم تأجيل حفل كارول سماحة في دار الأوبرا

بعد أن كان مقرراً أن تُحيي النجمة كارول سماحة حفلاً فنياً في 7 كانون الثاني/يناير في دار الأوبرا جامعة مصرـ الجيزة، تم تأجيل الحفل إلى مساء الجمعة 10 شباط/فبراير 2017.

وقد أوضحت دار الأوبرا جامعة مصر أسباب تأجيل الحفل وفق البيان التالي: "بناءً على رغبة الجماهير تم تأجيل حفل الفنانة كارول سماحة نظراً لتزامنه مع عيد الميلاد المجيد حيث أن الغالبية العظمى لن تتسنى لهم الفرصة للحضور لذلك قررنا إسعادكم وتحديد موعد إقامة الحفل في تاريخ الجمعة 10 فبراير القادم بمناسبة أعياد الحب تحت عنوان The Concert Loveللإستمتاع بأكبر حفل للفنانة كارول سماحة على مسرح دار أوبرا جامعة مصر بعد طول غياب واشتياق كبير من جمهورها في مصر".