هوليوود تخسر أيقونتها.. تعرفوا الى "الأميرة" كاري فيشر في سطور

لمع إسم النجمة العالمية كاري فيشر Carrie Fisher في الأيام القليلة الأخيرة، بعد تعرضها لأزمة قلبية أثناء وجودها على متن طائرة متوجهة من لندن الى لوس أنجلوس، وأثارت ضجة كبيرة في الوسطين الفني والإعلامي، لنجوميتها التي لمعت على مدى سنوات طويلة وحولتها الى "أيقونة" في مجال التمثيل.

فيشر ولدت في 21 أكتوبر من العام 1956، وهي ممثلة وروائية وكاتبة سيناريو، ولطالما عرفت بـ "الأميرة" بسبب دورها في ثلاثية حرب النجوم Stars War.

وكانت كاري في سن التاسعة عشرة من عمرها عندما مثلت دور الأميرة المتمردة، إلى جانب هاريسون فورد الممثل الشهير هاريسون فورد Harrison Ford في حرب النجوم.

وكشفت الراحلة قبل فترة قصيرة في مذكراتها " The Princess Diaries"، أنها أقامت علاقة غرامية مع فورد خلال تصوير الجزء الأول من الثلاثية الأصلية للسلسة، التي أصبحت على مر الزمن ظاهرة ثقافية واجتماعية. وكانت تبلغ من العمر 19 عاماً حينها، فيما كان عمره 33 عاماً وكان متزوجاً ولديه طفلان.

فيشر، وهي هي ابنة المغني إيدي فيشر والممثلة ديبي رينولدز، مرت بأزمات قاسية وكثيراً ما ناقشت أزماتها النفسية وإدمانها على المخدرات.

وطوال مسيرتها، كتبت كاري فيشر، زوجة الموسيقار بول سايمون، أربع روايات وثلاث سير ذاتية.

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