وزارة الكهرباء: لن نسمح بتحمل المواطن مبالغ مالية تزيد عن استهلاكه

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أعطى تعليمات مشددة لرؤساء الشركات الـ9 بضرورة مراجعة الفواتير بدقة قبل إصدارها حتى لا يتحمل أى مواطن أعباء ومبالغ مالية تزيد عن استهلاكه.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تشكيل لجنة لسرعة حل أزمة الأقساط بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومراجعة فواتير المستهلكين بدقة وإيضاح كافة التساؤلات للمواطنين، ودعا المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بضرورة عدم سداد فاتورة الاستهلاك حال عدم تطابقها مع استهلاكهم الفعلى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك بعض الآليات التى وضعتها شركات توزيع الكهرباء لمواجهة مشاكل فواتير الاستهلاك، أهمها إنشاء لجان لمتابعة الكشف والتحصيل لعمل عينات عشوائية ومطابقتها بالواقع.