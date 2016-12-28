5 حكايات "تحدى" على باب وزير الرياضة

كتب رامى ناجى

ينتظر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عدد من الملفات التي تمثل تحديات قوية في عام 2017 ، والتي ينتظر أن ينتهى الوزير منها بشكل سريع، حيث تمثل هذه الملفات أهمية كبيرة للرياضة المصرية، ومنها :

الدعم الحكومي

يواجه وزير الرياضة أزمة في صرف الدعم للاتحادات من خزينة الوزارة، بعد تحرير سعر الصرف فضلا عن ارتفاع سعر الدولار، حيث يقوم الوزير بالبحث عن إنشاء كيان رياضى جديد يتم إنشاؤه هذه الأيام برأس مال يزيد عن 250 مليون جنيه ويهدف للوصول إلى مليار جنيه خلال 3 سنوات من خارج الموازنة العامة للدولة لرعاية مجموعة من الاتحادات المصرية والأبطال المصريين، مثل التايكوندو والجودو والمصارعة والملاكمة ورفع الأثقال والكاراتيه والسلاح والرماية من خلال خطة علمية محكمة ولرفع الأعباء عن كاهل الدولة وتحقيق استقلال الهيئات الرياضية بشكل واقعى وتوفير المناخ المناسب لأبطال مصر الرياضيين للمنافسة فى المحافل الدولية الكبرى .

قانون الرياضة الجديد

اعتماد قانون الرياضة الجديد حلم ينتظره الجميع في الوسط الرياضي، منذ فترة طويلة ليعطى كافة الصلاحيات للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية فى إدارة مؤسساتها، ويمنح كافة الإمكانات للاستثمار الخاص فى البنية الأساسية الرياضية وإدارتها ويجعل اللجوء للتحكيم الرياضى والمحكمة الرياضية الدولية أحد وسائل التقاضى بين الأطراف فى المنازعات الرياضية ويتماشى مع مقتضيات العصر ويتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية طبقاً للمادة 84 من الدستور المصرى ويفسح المجال مباشرة لإجراء الانتخابات فى الهيئات الرياضية ، حيث يتابع الوزير اعتماد القانون في مجلس النواب حيث من المتوقع ان يقوم اعتماده في الربع الأول من عام 2017.

عودة الجماهير

عودة الجماهير المصرية لمباريات الدورى العام لكرة القدم بعد النجاح الكبير للتواجد الجماهيرى فى المباريات الدولية وآخرها المشهد الرائع فى مباراة مصر وغانا فى تصفيات كأس العالم أصبحت وشيكة ، ويعمل وزير الرياضة بالتعاون مع اتحاد الكرة علي عودة الجماهير في عام 2017 إلى جميع الملاعب فى جميع المباريات.

الاستعداد لتنظيم البطولات العالمية

يعتبر تطوير الصالات المغطاة والملاعب لاستضافة الأحداث العالمية مثل تنظيم مصر لكأس العالم للكرة الطائرة تحت 23 سنة وتنظيم مصر لكأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة الصيف القادم فى الصالة الكبرى باستاد القاهرة ، وبداية إنشاء الصالات الجديدة لاستضافة كأس العالم للكبار لكرة اليد عام 2021، يعتبر أهم التحديات التي وزارة الرياضة.

استكمال المشروعات الرياضية

يعتبر استكمال المشروعات الرياضية هي أحد أهم التحديات التي تواجه وزير الرياضة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف حيث طالب وزير الشباب والرياضة، إتاحة مالية من وزارة المالية بقيمة 200 مليون جنيه، لمساهمة الوزارة فى الميزانية التى وضعتها لتنفيذ 5 مشروعات استثمارية كبرى، بعد ارتفاع أسعار الخامات التى تجاوزت الميزانية الموضوعة للمشروعات.

ورصدت وزارة الشباب والرياضة 350 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى 5 محافظات هى الإسماعيلية والمنيا وبورسعيد وسوهاج والإسكندرية.

وتتضمن المشروعات استكمال المنشآت الرياضية والاجتماعية وكل المرافق الخاصة بإنشاء النادى الإسماعيلى بمنطقة النخيل بمحافظة الإسماعيلية، والبدء فى إنشاء استاد المنيا الرياضى وتطوير المنطقة الرياضية المحيطة به، وتتضمن خطة الوزارة تطوير الصالة المغطاة وحمام السباحة بالمجمع الرياضى بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى تطوير استاد سوهاج.