نائب يطالب بزيادة سعر طن القصب لـ800 جنيه: "المزارعون بيأكلوه للمواشى"

كتب ـ هشام عبد الجليل

طالب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب بمحافظة أسوان، الحكومة بزيادة توريد سعر قصب السكر إلى 800 جنيه للطن بدلاً من 500 جنيه، خاصة بعد عزوف المزارعين عن توريد محصولهم للشركات هذا الموسم، وقيام بعضهم بتقديمه كعلف للماشية.

وأوضح خليل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا والتى تتمثل بـ500 جنيه للطن لا تتناسب مع الأسعار الحالية بعد زيادة المصروفات ومستلزمات الزراعة، مما يعنى خسارة الفلاح الفادحة وامتناعهم عن توريد محصولهم للشركات لحين الموافقة على رفع الأسعار، بما يحقق هامش ربح لهم أو بيعه لـ"عصارات العسل".

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار حالة عزوف المزارعين عن توريد محصول قصب السكر للشركات، وأن هذا الأمر سيزيد من أزمة ارتفاع أسعار السكر الحالية لأننا سنعتمد على الاستيراد بشكل كامل.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على زيادة سعر طن قصب السكر إلى 500 جنيه للطن الواحد، بزيادة 100 جنيه عن الموسم الماضى.