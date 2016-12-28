رسميًا.. محطة مترو الزمالك قائمة بالخط الثالث دون تعديلات على موقعها

كتب رضا حبيشى

كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل، عن الإبقاء على محطة مترو الزمالك بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث الممتدة من العتبة حتى بولاق الدكرور ولـ17.7 كيلو مترًا وعدد 15 محطة نفقية وسطحية وعلوى، لافتة إلى أن العقد الموقع مع الشركة الفرنسية لتنفيذ هذه المرحلة لا يتضمن أى تعديلات فى المخطط والتصميم العام للمحطة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن محطة الزمالك باقية بموقعها بحى الزمالك، وسيتم فتح مداخلها ومخارجها مثلها مثل باقى المحطات بشكل طبيعى، مؤكدة أن العقد الذى تم تفعيله بعد سداد الدفعة المقدمة للشركة الفرنسية لا يشمل أى نقل أو تعديل للمحطة الواقعة بالجزء الأول بالمرحلة الثالثة الممتد بطول 4 كم، ويشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات".

وقالت المصادر، إنه ثبت فنيًا عدم إحداث أضرار لوجود المحطة بحى الزمالك على العقارات المجاورة، بعكس ما يردد بعض الأهالى، لافتة إلى أن مطالب بعض أهالى الزمالك بعدم إنشاء المحطة أو نقلها عنصرية من حى الزمالك، ولا يمكن الاستجابة لها حتى لا يطالب باقى المناطق بمطالب مماثلة.