ارتفاع جديد في سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 28-12-2016

سمر العشري
شهدت أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب الواضحة في ارتفاع وانخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ معاملات مواد البناء علي مر السنين في الجمهورية، الأمر الذي أدي إلي استياء نسبة كبيرة من المواطنين بسبب اشتعال مواد البناء ومنها الأسمنت والحديد المسلح الخاص بعملية أنشاء العقارات مع ازدياد الكثافة السكانية في الجمهورية والزحف العمراني الكبير، حيث بات يحلم كل مواطن ببيت مستقل عن بيت الأسرة كاملة ومع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الذي أدي إلي ارتفاع مواد البناء شكل عائقا أمام حلم كل مواطن ببيت مستقل له ولأبناءه، بسبب قيام الشركات بإضافة القيمة المضافة علي سعر طن الحديد وطن الأسمنت .
سعر الحديد اليوم :
إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 10450 جنية 10450 جنية
الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية
حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية
حديد بشاي بشاي 10430 جنية 10430 جنية
الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية
حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية
حديد المراكبي المراكبي 10250 جنية 10250 جنية
حديد الكومي الكومي 10200 جنية 10200 جنية
حديد المعادي المعادي 10200 جنية 10200 جنية
حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية
حديد العشري العشري 10200 جنية 10200 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية
حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية
حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية
حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية
حديد سرحان سرحان 10200 جنية 10200 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية
مصر ستيل مصر ستيل 10200 جنية 10200 جنية
سعر الاسمنت اليوم :
الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 750 جنية 750 جنية
النصر 720 جنية 725 جنية
أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 720 جنية 730 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 730 جنية 735 جنية
حورس 720 جنية 720 جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 730 جنية 740 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 720 جنية 725 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 775 جنية 780 جنية
الممتاز 710 جنية 740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 720 جنية 720 جنية
أسمنت العريش العسكري 720 جنية 725 جنية
أسمنت سيناء سيناء 715 جنية 720 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 740 جنية 740 جنية
السويس للأسمنت السويس 745 جنية 750 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 745 جنية 750 جنية
تكنو 700 جنية 705 جنية
أسمنت حلوان حلوان 745 جنية 750 جنية
أسمنت شورى شورى 715 جنية 715 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 775 جنية 775 جنية
السويدي السويدي 740 جنية 740 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 720 جنية 730 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 720 جنية 720 جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 825 جنية 825 جنية
البرج 835 جنية 835 جنية
الساحل 825 جنية 825 جنية
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