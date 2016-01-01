قائد القوات البرية يقلد المصابين من منسوبي القوات المسلحة نوطي الشرف والمعركة

قلد قائد القوات البرية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، المصابين من منسوبي القوات المسلحة نوطي الشرف والمعركة، الذين يتلقون علاجهم في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال زيارته للمستشفى أمس، حيث نقل معاليه لجميع المصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تفخر وتعتز بجنود الوطن وحماته البواسل.

وقدم الفريق الشلوي للمصابين الهدايا تقديرا لدورهم البطولي ومابذلوه من تضحيات للدفاع عن الدين والوطن، متمنيا لجميع المصابين الشفاء العاجل، مثمنا الأدوار البطولية التي يقدمها الجنود البواسل على الحدود الجنوبية، ولشجاعتهم وإقدامهم وبسالتهم في ميدان الشرف والبطولة، مقدماً لهم شكر وتقدير رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة على جهودهم وتضحياتهم في الذود عن حدود الوطن.

وأعرب المصابون من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - حفظها الله - والوقوف خلف قيادتهم، مؤكدين استعدادهم للعودة مجدداً إلى مواقعهم مع إخوانهم المرابطين على الحدود الجنوبية للدفاع عن تراب الوطن, مشددين على أنهم سيبقون درعاً حصيناً للوطن ومقدراته.