"المحامين": هشام جنينة لم يقدم سبب الإقالة ومن الصعب قيده فى جداول النقابة

كتب محمد السيد وابراهيم سعيد

أكد يحيى التونى عضو مجلس نقابة المحامين، أنه من الصعب قيد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، فى جداول نقابة المحامين، مضيفًا أن اللجنة المشكلة لفحص أوراق المستشارين المتقدمين للقيد بالنقابة لم تنته من أعمالها.

وأضاف التونى لـ"اليوم السابع"، أن من يتقدم للقيد بالنقابة عليه أن يقدم دليل اشتغال بالمهنة، وكافة المستندات المطلوبة للقيد، مؤكدًا أن المستشار هشام جنينة لم يستكمل الأوراق المطلوبة منه.

وأشار محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن المستشار هشام جنينة لم يقدم سبب الإقالة ضمن الأوراق التى تقدم بها للقيد بالنقابة، متابعًا: "أى شخص يحقق معه ننتظر حتى تنتهى التحقيقات، وإثبات براءة ذمته من أى شىء للقيد بالنقابة، ولن يقيد بالنقابة أى شخص إلا من كان سليمًا معافًا من أى أسئلة أو طلبات فى النيابة".

وكان قد أزداد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية اتجاه عدد كبير من رجال الشرطة والقضاة للحصول على عضوية نقابة المحامين، عن طريق القيد بجداول النقابة بعد خروجهم على المعاش أو تقديم استقالاتهم من وظيفتهم، ومن أبرز من أعلنوا اتجاههم خلال الفترة الماضية للقيد بنقابة المحامين، المستشار محمد عبد المنعم السحيمى،الذى تقدم باستقالته من منصبه بعد قيام إدارة التفتيش القضائى بالتحقيق معه والتوصية بإحالته لمجلس الصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، لمحاكمته بعد أن أثبتت تحقيقات التفتيش عدم قيامه بإيداع أسباب الأحكام فى القضايا التى ينظرها، والمستشار هشام جنينه الذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريا بإعفائه من منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.