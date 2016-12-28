سعر الدولار الأربعاء 28/12/2016

سمر العشري

انتهت تعاملات الأسبوع بارتفاعات تاريخية رهيبة، وصلت إلى عبور الدولار الأمريكي حاجز 19 جنيه لأول مرة، وتزداد العملة الأمريكية مقابل الجنيه يوميا، ومن المتوقع مزيد من الارتفاع مع بدء عودة الاستيراد مرة أخرى، وتشير أغلب التوقعات أن الزيادة المستمرة قادمة في سوق تداول العملات، وأن الهبوط غير وارد تماما هذه الفترة الحالية.

من جهة أخرى، ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة الحكومية 50 نقطة ليكسر حاجز 19%، حيث بدأ البنك المركزي عمل عطاء واحد فقط في الأسبوع، وذلك للودائع ذات العائد المتغير، وأعلن البنك أن هذا اليوم هو يوم الأربعاء من كل أسبوع، وارتفع الفائض السائل في البنوك إلى 92.8 مليار جنيه، هذا ويواصل البنك المركزي بكل قوته العمل على التحكم في سعر الدولار مقابل الجنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك :

البنك وسعر الشراء يتابعه سعر البيه :

المصرف المتحد

19.05 19.15

البنك الأهلي الكويتي – مصر

18.99 19.25

مصرف أبوظبي الإسلامي

18.99 19.30

بنك البركة

18.97 19.49

بنك مصر إيران للتنمية

18.90 19.30

بنك فيصل الاسلامى المصرى

18.90 19.10

بنك التعمير والإسكان

18.90 19.30

البنك المركزي المصري

18.82 19.17

بنك الاسكندرية

18.80 18.95

البنك العربى الافريقي الدولى

18.80 19.35

بنك بلوم مصر

18.80 19.10

بنك قناة السويس

18.75 18.95

SAIB Bank

18.75 19.50

البنك الأهلي اليوناني

18.75 19.30

البنك الأهلى المصري

18.65 18.85

بنك مصر

18.65 18.85

البنك التجاري الدولي

18.65 18.85

كريدي أجريكول

18.65 18.85

بنك القاهرة

18.65 18.85

أسعار الدولار في السوق السوداء :

كانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس .