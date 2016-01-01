قوات «الشرعية» تبدأ عملية لاستعادة شبوة

بدأت القوات الشرعية أمس الثلاثاء عملية عسكرية كبيرة لطرد مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح من آخر معاقلهم في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، وسيطرت القوات الحكومية أمس الثلاثاء، بإسناد كبير من قبل مقاتلات التحالف العربي، على مواقع عسكرية في مديرية بيحان غرب محافظة شبوة، وقال مصدر عسكري: «الجيش تمكن من تحرير جبل العلم وموقع نقطة ومحطة السليم ومنطقة الساق والوصول إلى الخط الإسفلتي»، فيما قتل القيادي الحوثي مرسل الشريمي وثلاثة آخرين في غارة جوية استهدفت عربة عسكرية بمحافظة شبوة. وأعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء البدء بفعاليات الإضراب ابتداءً من أول أيام العام المقبل على خلفية أزمة عدم صرف الرواتب منذ شهر سبتمبر.