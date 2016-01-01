«أمانة القصيم» تطرح 25 فرصة استثمارية بمدينة بريدة

م.عبدالإله الغماس

طرحت أمانة منطقة القصيم 25 فرصة استثمارية بلدية بمدينة بريدة أمام مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح مدير إدارة الاستثمارات بأمانة منطقة القصيم م. عبدالإله الغماس، أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة في أكثر من اتجاه، وتسعى الأمانة من خلال طرحها إلى إحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص. وأشار إلى أن أبرز تلك الفرص تأجير 3 مواقع داخل الحديقة النسائية في حي الإسكان على طريق عثمان بن عفان بمدينة بريدة، لإقامة وتشغيل ناد صحي نسائي متاجر وبلازا ومطاعم نسائية، وتأجير ارض فضاء لإقامة صالة تجارية غرب تقاطع أبوبكر الصديق مع الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة بريدة، إضافة إلى تأجير وتشغيل وإدارة وصيانة المسلخ النموذجي ومسلخ الطيور في مدينة الأنعام في مدينة بريدة.

ومن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة، تأجير ارض فضاء لإقامة مركز تجاري ترفيهي على طريق الملك فهد داخل متنزه الملك عبدالله في مدينة بريدة، وتأجير ارض فضاء لإقامة ناد صحي على الجهة الشرقية من مضمار حديقة حي الإسكان في مدينة بريدة، وتأجير ارض فضاء لإقامة مطعم على الجهة الشمالية من مضمار حديقة حي الإسكان في مدينة بريدة، فضلاً عن تأجير وتطوير وإدارة وتشغيل مواقف سيارات مدفوعة الثمن من تقاطع الملك عبدالعزيز مع الملك خالد وحتى تقاطع طريق الملك سلمان في مدينة بريدة، وتأجير ارض فضاء لإقامة صالة عرض تجارية على طريق الملك فهد الشرقي (عسيلان) في مدينة بريدة.

يشار إلى أن تفاصيل الفرص الاستثمارية وآخر موعد لتقديم العطاءات معلنة على موقع أمانة القصيم الإلكتروني على شبكة الإنترنت.